Dit zijn de meest opmerkelijke ontsnappingen uit Belgische gevangenissen

20 december 2019

De vijf gedetineerden in Turnhout zijn lang niet de enigen die ooit uit een Belgische gevangenis ontsnapten. Dat verliep soms een pak spectaculairder dan gewoon even tijdens de avondwandeling over de muur klimmen. Een overzicht.

Gijzeling in Sint-Gillis

De spectaculairste ontsnapping staat op naam van de in de jaren ’90 zeer gevreesde topgangsters Kapllan Murat, Basri Bajrami en Philippe Lacroix. Zij gijzelen gevangenisdirecteur Harry Van Oers om op 3 mei 1993 uit Sint-Gillis te geraken. Gewapend met een riotgun en handgranaat en met een cipier als levend schild op de motorkap, stuiven ze onder het oog van een leger scherpschutters de vrijheid tegemoet. Murat en Lacroix kunnen nog geen twee weken van die vrijheid proeven - Bajrami, die naar Macedonië vlucht, veel langer.

Met heftruck over muur

Maxime Vandenbussche ontsnapt in 2000 uit Leuven-Centraal. De roofmoordenaar laat zich met de vork van een heftruck over de gevangenismuur hijsen. Al na enkele uren zit hij weer achter de tralies.

Dynamiet

Op 18 juli 2000 blazen drie gevangen met dynamiet een gat in een binnenmuur van de gevangenis van Verviers. Vervolgens klauteren ze met touwladders, opgehangen door medeplichtigen, over de buitenmuur. Het trio was niet lang op vrije voeten.

Truc met de kledingwissel

Ook de truc van de kledingwissel is al met succes toegepast. Gangster Mohamed Saouti wisselt tijdens het bezoek op tweede kerstdag 2002 in Vorst met zijn broer Khalid van kledij. Terwijl zijn broer ten onrechte naar de cel wordt gebracht, wandelt Mohamed met de bezoekers naar buiten. De broer wordt weer vrijgelaten. Later wordt Mohamed Sasouti opnieuw gevat.

Nog een zware jongen, Nordin Benallal – De Paling -, kan op bijna identieke wijze uit de gevangenis van Ittre ontkomen.

Aaneengeknoopte lakens

De meest massale ontsnapping uit een Belgische gevangenis vindt plaats op 19 augustus 2006 in Dendermonde. Daar nemen die dag liefst 28 gevangenen tegelijk de benen. Ze sluiten twee cipiers op, nemen hun sleutels en klimmen met aaneengeknoopte lakens over de gevangenismuur, net als in de film.

Helikopter voor ‘ontsnappingskoning’

Drie gangsters, onder wie Ashraf Sekkaki, nemen op 23 juli 2009 letterlijk de vlucht uit Brugge. Kompanen kapen tijdens een luchtdoop een helikopter en dwingen de piloot op de binnenkoer te landen. Hun plan slaagt. Sekkaki vlucht naar Marokko, waar hij gesnapt wordt en een straf van 30 jaar uitzit.

Twee jaar eerder stort, bij een gelijkaardige poging in Ittre, een heli neer omdat te veel gedetineerden proberen mee te vluchten en zich aan het toestel vastklampen. De gedetineerde die dan, op 28 oktober 2007, probeert te ontsnappen, is niet aan zijn proefstuk toe. Het gaat om Nordin Benallal aka De Paling, die in totaal vier keer de benen nam. Hij slaagt daarin uiteindelijk toch ook nog in 2007 door een cipier te gijzelen, maar wordt drie jaar later in Nederland weer aangehouden.

Wilde vlucht

Topgangster Mustapha Iken ontsnapt op 26 februari 2017 met behulp van een goed getraind commando uit Lantin. Ook hij klimt over de muur. Om tijdens hun vlucht achtervolgers af te schudden, worden auto’s in brand gestoken en kraaienpoten uitgegooid. Iken is, net als zijn handlangers, vandaag nog altijd op de vlucht.