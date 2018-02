Cipiers weer aan de slag na 32-urenstaking avh

10 februari 2018

12u47

Bron: Belga 0 Gevangenissen In de verschillende Belgische gevangenissen zijn de cipiers vanochtend om 6 uur weer aan de slag gegaan. Dat melden het gevangeniswezen en de bonden.

Donderdagavond 22 uur startte een 32-urenstaking wegens het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. In de Waalse gevangenissen staakte 42 procent van de cipiers gisteren, in Vlaanderen drie kwart van het personeel, meldde de FOD Justitie.

De gevangenisbonden staakten al voor de tweede week op rij uit protest tegen het personeelstekort. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) had woensdag een ontmoeting met de vakbonden. Die verliep goed, zei Geens, maar de bonden gingen toch door met de vooraf aangekondigde 32-urenstaking.

De Justitieminister legde woensdag een voorstel voor, waarin onder meer staat dat de kaders die vorig jaar zijn afgesproken, worden opgevuld en dat er een buffer wordt aangelegd om ook bij onverwachte vertrekken niet voor voldongen feiten te komen staan. Maar dat bood voor de bonden onvoldoende garanties wegens niet mee ondertekend door de minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Geens zei vrijdag vervolgens te weten dat het budget nodig voor de genomen engagementen "geblokkeerd is in de begroting".

Filip Dudal (ACV) laat weten dat de bonden vrijdag teksten, ondertekend door de minister, ontvangen hebben. "Maar dat is niet voldoende. We vragen garanties, en de handtekening, van begroting", herhaalt hij. Die garanties zijn inmiddels beloofd, klinkt het. Na de krokusvakantie volgt een nationaal comité bij de bond en een ontmoeting met minister Geens, dixit Dudal.