Cipiers dreigen met acties na "woordbreuk" minister Geens

18u21

Gevangenissen Anderhalf jaar na de ondertekening van een protocolakkoord voor de gevangenissen, dat onder meer voorzag in meer personeelsleden, is dat akkoord nog altijd niet volledig uitgevoerd. De bonden zijn van mening dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het protocolakkoord niet respecteert en dreigen met acties. De minister spreekt van administratieve vertragingen. "De voltallige regering blijft achter de uitvoering van het akkoord staan", benadrukt zijn kabinet.

De vakbonden reageerden gisteren ontgoocheld na een bijeenkomst van het sectorcomité. "Bij de afsluiting van het protocolakkoord is duidelijk gezegd dat het werd gedekt door de begroting en door de hele regering", zegt Filip Dudal van de christelijke vakbond ACV. Maar op het sectorcomité zou gezegd zijn dat een inspecteur van Financiën weigert de nodige besluiten te ondertekenen, omdat het geld er niet is.

"We voelen ons bedrogen", zegt Filip Dudal van de christelijke vakbond ACV. "Door die weigering kunnen er geen aanwervingen gebeuren, vertrekken personeelsleden die het beu zijn onderbemand te werken, kunnen er geen mutaties doorgevoerd worden, geen bevorderingen ... "

Ook zijn socialistische collega Gino Hoppe zegt "enorm ontgoocheld" te zijn. "We hebben de minister steeds het voordeel van de twijfel gegeven, maar er zijn grenzen", zegt de ACOD'er. "Als er niet snel een duidelijk signaal komt, dan zullen we actievoeren."

Geens spreekt tegen

Volgens de bonden zijn er nu minder personeelsleden dan anderhalf jaar geleden. Dat wordt op het kabinet van minister Geens tegengesproken. Het aantal bewakers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) steeg van 6.754 eind mei 2016 naar 6.771 vandaag, klinkt het daar. Tegelijkertijd daalde het aantal gevangenen (tot 10.367 personen).

"Er is op het overleg meermaals gezegd dat de situatie op de voet wordt gevolgd: er wordt permanent gekeken hoe de aanwervingen lopen, de selectieprocedures zijn daartoe ook aangepast", zo valt nog te horen op het kabinet-Geens. "De minister moet net zoals alle andere ministers de administratieve procedures respecteren en dat gaat soms gepaard met vertragingen."

Volgens cijfers van het kabinet werden dit jaar al 483 personeelsleden aangeworven (niet alleen cipiers) in de Belgische gevangenissen, na 246 in 2016.

Op 6 december wordt overigens een nieuwe selectieprocedure gelanceerd in die zones waar de nood het hoogst is, met name vooral West- en Oost-Vlaanderen.