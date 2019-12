Burgemeester Turnhout: “Je kan niet aan burger vragen oogje in het zeil te houden en dan geen informatie geven” jv

20 december 2019

08u20

Bron: Radio 1 10 Gevangenissen Paul Van Miert (N-VA), burgemeester van Turnhout, had van het parket verwacht dat het enige informatie zou verspreiden over de vijf ontsnapte gedetineerden uit de gevangenis van Turnhout. Dat gebeurde niet. “Ik heb mij toch een beetje kwaad gemaakt”, zei Van Miert in De Ochtend op Radio 1.

Na het nieuws dat er vijf criminelen uit de gevangenis pal in het centrum van Turnhout waren ontsnapt, werd het buurtnetwerk ingeschakeld. Burgers werd gevraagd om verdachte zaken te melden. Alleen wisten ze niet naar wie ze moesten uitkijken, betreurt de burgemeester van Turnhout, Paul Van Miert.

Hij heeft naar eigen zeggen enigszins begrip voor het stilzwijgen van het parket, maar vraagt zich wel af hoe de burger dan kan helpen. “Je moet er ook voor zorgen dat er informatie naar buiten komt. Zelf zou ik dat sneller gedaan hebben.” Van Miert zegt dat er nu gegist werd en dat er uiteindelijk dan toch lekken over wie de ontsnapten waren, viraal gingen.

De burgemeester vindt het verbazingwekkend dat de gevangenen zomaar over de muur konden klauteren en op de openbare weg terechtkwamen. “En dan nog vijf. Het lijkt mij iets uit een Amerikaans feuilleton”, aldus Van Miert.

Het schepencollege had enkele maanden geleden nog de gevangenis bezocht. Die was pas vernieuwd. “Het is voor mij dan ook onaanvaardbaar en ik zal met de directie daarover spreken.”