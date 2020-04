Bij negen gedetineerden werd corona vastgesteld, in totaal nu ook al 49 personeelsleden besmet ADN

08 april 2020

18u43

Bron: Belga 2 Gevangenissen Sinds het uitbreken van de coronapandemie is bij negen gedetineerden in de Belgische gevangenissen een besmetting met COVID-19 vastgesteld. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in de Kamer. Bij de personeelsleden - zowel bewakend als administratief personeel - zijn al 49 mensen besmet geraakt. De medische afdeling van de gevangenis van Brugge telt 25 bedden. "Ruimschoots voldoende, maar we zijn voorzien op het ergste", aldus Geens.

Minister van Justitie Koen Geens antwoordde woensdag in de Commissie Justitie op vragen over de impact van het coronavirus op het gevangeniswezen.



De gevangenissen nemen heel wat maatregelen om een uitbraak van het coronavirus tegen te gaan, legde hij uit. Zo krijgt het personeel elke dag een vers mondmasker, moeten nieuwe inkomende gedetineerden eerst 14 dagen in preventieve isolatie, is alle bezoek opgeschort en staan wegwerphandschoenen, handgel en dergelijke ter beschikking van het personeel en van gedetineerden die bijvoorbeeld aan de voedselbedeling staan.

Beperkt

Het aantal gedetineerden bij wie sinds de uitbraak van de epidemie een besmetting is vastgesteld, blijft dan ook beperkt, zei Geens. In totaal testten negen gedetineerden positief, van wie één in de gevangenis van Bergen, vier in Turnhout, één in Vorst, twee in Namen en één in Marneffe. Eén gevangene uit Turnhout verblijft op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis, twee liggen op de gewone afdeling in een burgerziekenhuis, zes anderen zijn overgebracht naar de medische afdeling van de gevangenis van Brugge.

Wat bij grote uitbraak?

In Brugge zijn nu 25 bedden voorzien. "Dat is ruimschoots voldoende, maar er wordt proactief met andere overheidsdiensten onderzocht met welke andere ziekenhuizen afspraken kunnen worden gemaakt”, aldus de minister. “We proberen een bijkomende capaciteit te voorzien van 150 tot 200 bedden als er een epidemie in de gevangenissen zou uitbreken. We zijn voorzien op het ergste.”

In quarantaine

Van de personeelsleden testten er dus 49 al positief op corona. Zes van hen zijn al genezen. Maandag lag het totaalcijfer nog op 32, maar de medewerkers die de afgelopen dagen nog positief testten zaten al een tijdje in quarantaine met symptomen en zijn minstens sinds vorige week niet meer op de werkvloer geweest, verzekerde Geens.

Hier en daar kleine opstanden

De strenge coronamaatregelen zorgden hier en daar voor "kleine opstanden" onder de gedetineerden. Het gaat dan vooral over gedetineerden die niet naar binnen willen gaan na de wandeling. In totaal waren op 3 april 21 incidenten geteld.

