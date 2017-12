Belg in Amerikaanse cel smeekt: "Haal me hier weg" SSL

05u30 1 Alloo in de Buitenlandse Gevangenis Rudy Vandenborre Gevangenissen Een Belg die al 28 jaar opgesloten zit in de VS richt een smeekbede aan onze overheid om druk te zetten op de gouverneur van Florida. "Ik wil eindelijk naar België overgebracht worden", zegt Rudy Vandenborre. "In deze hel heb ik geen leven. Bendes persen mij af en slaan me in elkaar." Vandenborre kreeg in 1988 levenslang voor moord omdat hij twee mannen doodschoot uit wraak voor zijn besmetting met hiv. Drie dagen na de feiten stapte hij zelf naar de politie en bekende alles.

Justitieminister Geens (CD&V) laat weten dat hij niks voor hem kan doen. "De VS is een soeverein land. Wij komen niet tussen."



Om veilig te zijn voor de bende die hem afperst en bedreigt, kan Vandenborre enkel vrijwillig in een isolatiecel gaan zitten. Zijn omgeving maakt zich zorgen over de man.