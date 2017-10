Albanezen slaan medegevangene per vergissing in coma Birger Vandael

Bron: Eigen berichtgeving 0 belga De gevangenis van Hasselt. Gevangenissen De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft celstraffen van 2 jaar en 30 maanden gevorderd voor twee Albanezen van 31 en 28 jaar die verdacht worden van betrokkenheid bij een gevecht in de gevangenis in Hasselt op 9 maart 2015.

Het slachtoffer uit Bilzen was duidelijk de verkeerde man op de verkeerde plaats, want hij werd door de aanvallers verward met iemand anders. "De daders trapten op het hoofd van mijn cliënt zodat er bloed uit zijn neus stroomde. Mijn cliënt liep onder meer een schedelbreuk en een lichte hersenbloeding op", aldus raadsman Tom Van Overbeke, die een provisionele schadevergoeding van 28.500 euro vroeg.

Heel laf

"Uit getuigenissen blijkt dat de daders tijdens een wandeling op de binnenplaats met een versnelde pas doelgericht naar een betonnen muurtje wandelden. Zonder enige aanleiding vielen ze het slachtoffer aan. Hij werd tegen de grond gewerkt en kreeg onmiddellijk trappen in de zij en klappen op het hoofd. Het was een heel laf gevecht waardoor de Bilzenaar serieus gekwetst geraakte. Pas toen hij werd opgeraapt door een kameraad, stopte de agressie", legde de procureur uit. "Achteraf boden de Albanezen hun excuses aan, ze moesten eigenlijk iemand anders hebben."

De twee Albanezen verschenen voor de rechter omdat zij werden aangeduid op basis van getuigen en camerabeelden als schuldigen. Omdat ze een duidelijk plan hadden vooropgesteld, worden ze beschuldigd voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade. Advocaat van de jongste beklaagde Dimitri de Béco bevestigde dat de feiten onaanvaardbaar zijn. "Het gaat me hier vooral om de specifieke schuld van mijn cliënt", was hij duidelijk, alvorens zich vragen te stellen bij de herkenning van het duo. "Het waren niet alleen deze twee, het was een hele menigte die erbij stond", opperde de Béco, die vervolgens de vrijspraak vroeg.





Op zijn slippers

Raadsman van de oudste beklaagde Sven Mary weerlegt de voorbedachtheid van zijn cliënt. "Mijn cliënt had slippers aan, dat doe je niet als je wil vechten. Feit is dat hij tijdens zijn wandeling zag dat een jongeman door een grote bende werd aangevallen. Ondanks het feit dat hij een crimineel is, heeft hij toch een rechtvaardigheidsgevoel en kwam hij tussenbeide. Het is zijn taak niet om rust en orde in de gevangenis te herstellen, maar het toont wel aan dat het een reactie was en geen voorbedachte rade." Mary vraagt dan ook om de straf met uitstel uit te spreken.

Waarom de ruzie aanvankelijk begon, blijft onduidelijk. Zowel de Béco als Mary halen wel aan dat de geviseerde persoon mogelijk bekend stond als verkrachter en/of pedofiel. Feit is dat het slachtoffer met blijvende gevolgen zit. "Mijn cliënt heeft in coma gelegen en zijn toestand was een tijdje zeer kritiek. Hij heeft een blijvende persoonlijke ongeschiktheid en arbeidsongeschiktheid van acht procent. De esthetische schade bedraagt 3,5 op een schaal van 7. Opgeteld met de morele schadevergoeding van 3.500 euro komt dat op 28.500 euro. Ik wil daarbij wel zeggen dat er nog allerlei bouten in het lichaam van mijn cliënt zitten en hij sukkelt met posttraumatische epilepsie", verklaarde Van Overbeke het provisionele aspect van de schadevergoeding. Het vonnis volgt op 21 november.