Advocaat Dutroux is het beu: "Mijn cliënt wordt behandeld als een wild beest"

23 april 2018

09u41

Bron: Sudpresse 1272 Gevangenissen Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux dreigt ermee de Belgische staat aan te klagen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als het regime van zijn cliënt in de gevangenis van Nijvel niet wordt versoepeld. "Dutroux wordt behandeld als een wild beest", aldus zijn advocaat.

Het regime van Dutroux werd de laatste twee jaar enigszins versoepeld, maar daar lijkt de gevangenis van Nijvel verandering in te brengen. Dutroux brengt zijn dagen door in isolement. Dayez is van plan om naar de algemene directeur van de gevangenissen te stappen.

Dayez heeft Dutroux beloofd dat hij alles zal proberen om hem tegen 2021 vrij te krijgen. De advocaat heeft naar eigen zeggen de gevangenisdirectie van Nijvel al verschillende keren gevraagd om het regime te versoepelen, maar zonder resultaat. "Alles is gewoon bevroren. De directie ontvangt elke nieuwe vraag van ons, maar doet er gewoon niets mee."

Kappersprobleem

Hij haalt het beruchte kappersprobleem aan. "Omdat er geen kappers meer op bezoek komen in de gevangenis moeten de gedetineerden hun haar zelf knippen. Behalve dat van Dutroux. Er is maar één keer toestemming gegeven aan een andere gedetineerde om zijn haar te knippen. Ik heb nochtans een lijst met zes kappers gegeven die zijn haar gratis willen komen knippen, maar de directie weigert."

"Hetzelfde met zijn hometrainer. Ik heb hem naar de gevangenis gebracht, maar de directie weigert hem in zijn cel te zetten, zogezegd uit plaatsgebrek. Dutroux heeft ondertussen wat opgeruimd en plaats gemaakt, maar zonder resultaat. Hij zou de beweging nochtans kunnen gebruiken, hij is al 60 jaar en kampt met rugproblemen."

"Geen vrienden meer"

Ook het isolement klaagt zijn advocaat aan. "Dutroux heeft geen vrienden meer. De gedetineerde die hij één keer per week mocht zien, zit sinds kort niet meer in Nijvel. Ook hier doet de directie geen moeite om een nieuwe vrijwilliger te zoeken. Ik ben werkelijk geschokt dat de gevangenisdirectie hem als een wild beest behandelt."