Aantal geesteszieke geïnterneerden in de gevangenis gehalveerd IB

06u24

Bron: Belga 0 ANP XTRA Prikkeldraad op een omheining om een gevangenisterrein. Archiefbeeld. Gevangenissen Het aantal geesteszieke geïnterneerden dat noodgedwongen in een Vlaamse gevangenis opgesloten zit, is gehalveerd. In 2014 telden de gevangenissen nog 684 geïnterneerden, nu nog maar 318. Op Belgisch niveau daalt het aantal geïnterneerden van 1.096 eind 2014 naar ongeveer 650 nu. Dat berichten Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Twee nieuwe doorstroomcentra

De daling is grotendeels te danken aan de opening van twee Forensisch Psychiatrische Centra, eerst in Gent en recent in Antwerpen. Hoogbeveiligde doorstroomcentra zijn het, waar geïnterneerden na een jarenlang verblijf in de gevangenis gestabiliseerd en behandeld worden. Het is de bedoeling dat ze nadien doorstromen naar andere, minder beveiligde centra.

Daar blijkt het nu fout te lopen. De voorbije drie jaar konden nog maar 34 patiënten uit FPC Gent uitstromen, terwijl er drie keer zoveel weg zouden kunnen.

Hard aangepakt

Het Europees Hof heeft ons land vorig jaar hard aangepakt omdat al te veel geïnterneerden niet de juiste zorg krijgen in de gevangenissen. België kreeg toen twee jaar om zich in regel te stellen.