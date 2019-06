540 geïnterneerden wachten op zorg jv

06 juni 2019

07u25

Bron: belga 0 Gevangenissen Het aantal geïnterneerden in onze gevangenissen is de afgelopen jaren sterk gedaald, maar die daling stagneert. Op dit moment zitten 540 geïnterneerden in een Belgische cel, blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Justitie waarover De Morgen bericht.

Tot 2014 zaten er elk jaar ongeveer 1.100 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Het gaat om mensen die een misdrijf hebben gepleegd maar door hun geestelijke gezondheid niet schuldbekwaam zijn. Vanaf 2014 daalde het aantal geïnterneerden in de gevangenissen elk jaar sterk, tot 560 in 2018. Een jaar later zijn het er nog 540.

De daling vanaf 2014 heeft verschillende oorzaken. Zo maakte maakte minister van Justitie Koen Geens (CD&V) het in 2016 moeilijker om iemand te interneren en kwamen er extra bedden in psychiatrische ziekenhuizen en er kwamen twee hoogbeveiligde centra voor forensische psychiatrie (FPC), in Antwerpen en Gent.

De stagnering valt dan weer te verklaren doordat de opening van enkele FPC's vertraging oploopt. Er staat een nieuw FPC gepland in Waver, maar dat gaat pas ten vroegste in 2023 open. En Paifve, een gevangenis met 199 gedetineerden, wordt omgebouwd tot FPC, maar ook dat vraagt tijd.