182 terroristen en radicale gedetineerden alweer vrij IB

25 januari 2019

06u46

Bron: Belga 0 Gevangenissen 182 terroristen, handlangers van terroristen, haatpredikers en geradicaliseerde gevangenen zijn alweer vrijgelaten uit de gevangenis. Allemaal waren ze veroordeeld voor terreurmisdrijven sinds de opmars van IS en het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011.

Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens gaf aan sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht en die vrijdag in De Tijd staan.

Het gros (74) zijn mensen die in de terrorismedatabank staan en die de veiligheidsdiensten dus prioritair moeten opvolgen.

“Nooit zomaar vrijgelaten”

Geens benadrukt dat geradicaliseerde gevangenen nooit zomaar worden vrijgelaten. Voordat ze de gevangenis verlaten, vertrekt een stroom van inlichtingen naar de bevoegde veiligheidsdiensten en naar de justitiehuizen die de ex-gevangenen opvolgen. Ook de lokale 'task forces' volgen volgens Geens iedereen die gelinkt wordt aan terrorisme, ongeacht of ze al in de gevangenis zaten.

Momenteel zitten nog 230 terroristen, handlangers, strijders en geradicaliseerde gedetineerden achter de gevangenismuren. Slechts 24 van hen zitten in de extra beveiligde en afgesloten 'DeRadEx'-afdelingen in Hasselt en Ittre. En amper 88 zitten in Vlaamse gevangenissen.