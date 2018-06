"Schrijnende toestanden in cellen door staking": helft Vlaamse cipiers staakt toch door Redactie

27 juni 2018

05u49

Bron: Belga 41 Gevangenissen De cipiersstaking sleept al negen dagen aan, en dat leidt tot schrijnende toestanden in de cel. Dat zegt ­directeur Serge Rooman in een brief die door bijna al zijn Belgische collega's gesteund wordt. Zowel Het Nieuwsblad als de Gazet van Antwerpen citeren vandaag uit de brief. De staking zorgde er vandaag ook opnieuw voor dat een proces werd uitgesteld.

"Vrouwen die al drie dagen op bed liggen, niet weten wanneer ze met hun kinderen mogen bellen. Wie kan dit verdedigen?", zegt Rooman onder meer in de kranten.

Proces uitgesteld

Door de staking weigerde een Luikse gedetineerde in de gevangenis Sint-Gillis om voor de rechter te verschijnen. Hij staat, samen met een kompaan, terecht voor een reeks overvallen en overvalpogingen op banken. De man had echter zijn burgerkledij niet gekregen en wilde daardoor niet uit zijn cel komen.

De rechters stelden de zitting uiteindelijk uit naar september. "Het is geen gril om burgerkleding te willen dragen, maar een erkend recht aan elke gedaagde", benadrukten ze.

Helft Vlaamse cipiers staakt

Overleg tussen vakbonden van de cipiers en justitieminister Koen Geens (CD&V) leverde gisteren geen doorbraak op. De vakbonden staken uit onvrede met de plannen voor de minimale dienstverlening in de gevangenissen tijdens stakingen. Donderdag is nieuw overleg gepland.

Intussen werd overgeschakeld naar alternerende stakingen, zo vertelde de vakbond. Volgens hun kalender zou er woensdag enkel gestaakt worden in de Waalse gevangenissen. De Vlaamse komen donderdag aan de beurt. Desondanks staakte de helft van de Vlaamse cipiers vandaag gewoon door. 's Ochtends was maar 53 procent van het personeel aanwezig; tijdens de dag slechts 46 procent.

"Dat er nu toch zoveel mensen staken, toont aan dat het personeel zeer vastberaden is. Maar dat hadden we al begrepen", zegt Filip Dudal van de vakbond ACV. "Daar komt ook bij dat het nog maar de eerste dag van de alternerende acties is. Misschien is nog niet iedereen even goed op de hoogte."

In Wallonië is tussen de veertig en vijftig procent van het personeel aan de slag gegaan.