"Schaduw van Guantanamo over België?": bezorgdheid om reacties op schietpartij in Luik ADN

06 juni 2018

15u38

Bron: Belga 0 Gevangenissen De Belgische sectie van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen (OIP) betreurt vandaag dat de politieke antwoorden op de vastgestelde tekortkomingen in de gevangenissen, naar aanleiding van de schietpartij in Luik, enkel over veiligheid gaan.

Benjamin Herman, de schutter die vorige week in Luik twee agentes en een student doodschoot, genoot op het ogenblik van de feiten van penitentiair verlof. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigde maandag in de Kamercommissie diverse pistes aan voor een betere opvolging van 'geradicaliseerde' gedetineerden.

Behandeling

Minister Geens opperde het idee om een behandeling op te leggen aan geradicaliseerde gedetineerden, zoals voor seksuele delinquenten. Het volgen van die "behandeling" (deradicaliseringscursus of opleiding) zou een voorwaarde vormen voor de toekenning van penitentiaire verloven.

Het OIP wijst er op dat veel gedetineerden vragende partij zijn voor vorming, werk, gevangenisactiviteiten, conforme gezondheidszorgen, enzovoort "maar dat het aanbod totaal ontoereikend is als gevolg van de politieke keuzes door de minister zelf."

"Populistisch"

De organisatie is ook verbaasd wanneer ze sommige parlementairen met het idee hoort spelen om de detentie van veroordeelde geradicaliseerden te verlengen als het einde van hun straf nadert. "Daalt de schaduw van Guantanamo neer over België?", vraagt het OIP zich af. "Dit idee is populistisch en onpraktisch, wat de minister niet kan negeren."

"Enkel de gewelddadige radicalisering moet een bezorgdheid zijn. In een democratische samenleving is een radicale denkwijze toegestaan. Als dat niet het geval zou zijn, zouden sommige regeringsleden ook achter de tralies kunnen belanden", aldus het OIP.

Het OIP verzet zich tegen het optrekken van de voorwaardelijke vrijheid naar de helft van de straf, en niet na een derde van de straf, zoals voorzien in het justitieplan 2015 van minister Geens.