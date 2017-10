"Er hadden doden kunnen vallen": tot 13 jaar cel gevorderd na grootste gevangenisrel uit Belgische geschiedenis sam

18u36

Bron: Belga 0 Belgaimage Gevangenissen Voor de correctionele rechtbank in Turnhout staan dertien gedetineerden terecht voor hun betrokkenheid bij de gevangenisopstand in Merksplas op 7 mei 2016. Het openbaar ministerie vordert effectieve gevangenisstraffen tot 13 jaar.

Het parket tilt vooral zwaar aan de opzettelijke brandstichtingen bij nacht, het geweld tegen de penitentiaire beambten en de vele vernielingen die werden aangebracht.

Hulpdiensten bekogeld

"Het was de grootste gevangenisopstand uit de Belgische geschiedenis", zegt het openbaar ministerie. "Drie paviljoenen werden in brand gestoken. Twee paviljoenen, voor in totaal 136 gedetineerden, zijn nog altijd buiten gebruik. Bij de opstand hadden doden kunnen vallen. Want tijdens de brand zaten zowel personeelsleden als geïnterneerden opgesloten in het gebouw."



"De gedetineerden die in opstand waren, verhinderden de bluswerken van de brandweer. De hulpdiensten werden bekogeld met al wat de gedetineerden konden loswrikken, tot riooldeksels en basketbalringen toe."

"Tijdens de brand zaten zowel personeelsleden als geïnterneerden opgesloten in het gebouw."

200 betrokkenen

Bij de gevangenisopstand waren zo'n tweehonderd gedetineerden betrokken. Slechts dertien van hen staan terecht. "Er zijn ongetwijfeld nog andere gedetineerden die een groot aandeel hebben gehad in de opstand, maar zij konden niet geïdentificeerd worden."



Tegen de meeste gedetineerden die terechtstaan, wordt een effectieve gevangenisstraf tussen 10 en 13 jaar gevorderd. Op 29 november komen hun advocaten aan het woord.

BELGA