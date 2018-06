Gevangenispersoneel legt het werk neer HA

19 juni 2018

09u36

Bron: Belga 0 Zowel in het noorden als in het zuiden van het land is deze ochtend een deel van het gevangenispersoneel niet komen opdagen. In de Vlaamse gevangenissen is 65,38 procent aan het werk. In de Waalse is dat 57 procent, zegt het gevangeniswezen. Het personeel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen.

Sommige Vlaamse strafinstellingen moeten het vanochtend met minder dan de helft van het personeel stellen: Leuven Centraal (8,82 procent), Leuven Hulp (36,84 procent), Merksplas (47,62 procent), Sint-Gillis (17,95 procent), Tongeren (40 procent) en Turnhout (38,46 procent).

In Sint-Gillis zijn vanaf 7.30 uur zeven politieagenten aanwezig. In Leuven Centraal zijn dat er sinds 8 uur eveneens zeven.

In de gevangenissen in het zuiden van het land is ook in verschillende penitentiaire inrichtingen niet de helft van het personeel aan het werk. Het gaat om het vrouwengedeelte van de gevangenis van Vorst (0 procent), Jamioulx (10 procent), Leuze-en-Hainaut (28,57 procent), Bergen (25 procent), Nijvel (43,48 procent) en Saint-Hubert (29,41 procent).

Volgens de bonden staan er stakingsposten in Jamioulx, Bergen en Lantin.

Gegarandeerde dienstverlening

Het gevangenispersoneel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen, dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdag overmaakte aan de regering.

De vakbonden kwamen gisteren samen over het voorstel. ACV Openbare Diensten, CSC Services Publics en ACOD-CGSP AMiO lieten nadien weten dat ze de tekst "onaanvaardbaar" vinden. Ze voegden daaraan toe dat ze vanaf vandaag alle acties dekken. In de strafinrichtingen worden de komende dagen personeelsvergaderingen belegd om de tekst toe te lichten.