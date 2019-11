Exclusief voor abonnees Gevangenisdirectrice Sofie Vantomme: “De vraag is, dóén we iets met deze mensen of niet” Douglas De Coninck

10 november 2019

08u18

Bron: De Morgen 2 In Ooit vrij op VIER regeert directrice Sofie Vantomme met harde hand over de gevangenis van Brugge en zien we Natalie Valcke in die van Dendermonde de dagelijkse ellende managen. “Een zinvolle dagbesteding voor gedetineerden lost al veel op.”

In de tweede aflevering van Ooit vrij stuurt Sofie Vantomme (35) een Oost-Europeaan zonder verpinken voor een week “op strikt” omdat hij een fles door het raam van zijn cel heeft gegooid. De camera volgt het geklik van haar hakken als ze over de betonnen gevangenisvloer naar de isolatiecellen beent en ze achter elk kijkgat stoïcijns blijft voor de smeekbedes.

Op tv oogt ze een beetje tiranniek, maar als we ons aanmelden, stelt ze voor om het gesprek te laten doorgaan op de drugsvrije afdeling. In het hart van de gevangenis, met rondom ons op hun slippers van douche naar cel sloffende gedetineerden. Die haar bijna allemaal begroeten met “Hey!”. Als ze een wat oudere gedetineerde opmerkt, wat zwak te been, maakt ze tijd: “Zou je niet eens gaan wandelen? Je gaat daar deugd van hebben.”

Toch niet zo’n harde tante?

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu