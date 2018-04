Gevangenisdirecteurs Turnhout vrijgesproken na zelfdoding gedetineerde Redactie

18 april 2018

11u36

Bron: belga 0 De correctionele rechtbank in Turnhout heeft de directrice en een voormalige directeur van de gevangenis in Turnhout vrijgesproken voor 'onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg'. Het duo werd daarvoor vervolgd nadat een gedetineerde in juli 2015 zelfmoord had gepleegd in zijn cel.

De gedetineerde in kwestie, een dertiger uit Turnhout, zat sinds twee maanden in de gevangenis nadat hij zijn echtgenote Vicky Stappaerts om het leven had gebracht met messteken. Het koppel had drie kinderen. Kort na de feiten probeerde de moordverdachte zichzelf al van het leven te beroven.

Volgens zijn familie heeft de gevangenisdirectie onvoldoende celcontroles laten uitvoeren om de zelfdoding te voorkomen. Tijdens het proces vroeg het openbaar ministerie reeds om de twee directieleden vrij te spreken. De rechter heeft nu ook beslist dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor schuld en spreekt hen vrij.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.