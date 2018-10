Gevangenisdirecteur met 32 jaar ervaring: "Voer gevangenissen zoals we ze nu kennen af. Maar voer korte straffen wel uit" Ingrid De Vos

12 oktober 2018

14u29 2 "Schaf de gevangenis af. Vervang ze door kleinere detentiehuizen waar je met gedetineerden kan werken aan hun herstel". Dat zegt Hans Claus (56), gevangenisdirecteur met 32 jaar dienst op de teller. In één adem pleit hij ervoor korte straffen opnieuw uit te voeren. "Nu komen we pas in actie als het kalf verdronken is."

De gevangenis afschaffen: is dat niet een beetje Utopia - iets wat alleen op papier tot een goed eind komt? Claus schiet meteen in zijn wiek. "Nu verwacht men dat mensen beter uit de gevangenis komen, zonder dat er met hen gewerkt wordt aan hun terugkeer in de maatschappij. Net dàt is de grote utopie. Alsof één soort pil alle zieken beter zou kunnen maken. De realiteit is dat de meerderheid slechter uit de gevangenis komt. We zitten met een recidivisme van meer dan 60%. Dààr iets aan doen is veel minder utopisch."

Verspilde kansen

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN