Gevangenisbonden dienen stakingsaanzegging in: "Woordbreuk van minister Geens" ADV

13u16

Bron: belga 0 BELGA De cipiersbonden hebben vandaag een stakingsaanzegging ingediend die binnen tien dagen afloopt. Vanaf 24 december kan er dus gestaakt worden in alle gevangenissen in ons land. Al hopen zowel Gino Hoppe van ACOD als Filip Dudal van ACV dat het zover niet moet komen. Morgen is nieuw overleg gepland: "Men hoopt op een duidelijk signaal -op papier- van de minister van Justitie", aldus Hoppe.

Of er effectief gestaakt zal worden vanaf kerstavond is dus nog helemaal niet zeker. Bij het ACV lijkt men zelfs van plan om eventuele acties over de kerstvakantie te tillen. Maar het geduld van de vakbonden is in elk geval op, zo laten ze duidelijk verstaan. Intussen anderhalf jaar geleden werd een protocolakkoord getekend voor de gevangenissen, dat onder meer voorzag in extra personeel.

"De aanwervingsdossiers liggen al maanden klaar, maar worden niet getekend door de inspecteur van Financiën. De minister van Justitie verklaarde dat het protocolakkoord door de hele regering wordt gedragen. Waarop wacht men dan nog?", vraagt Hoppe zich af. Volgens hem ligt het personeelsbestand in de gevangenissen momenteel zelfs lager dan ten tijde van de ondertekening van het protocolakkoord.

Woordbreuk

De Nederlandstalige bonden zijn enorm ontgoocheld, Hoppe heeft het zelfs over 'woordbreuk' van minister Geens. "Het was immers de Vlaamse vleugel die destijds, bij de wekenlange staking in een aantal Waalse gevangenissen, zijn nek heeft uitgestoken om de minister het voordeel van de twijfel te geven. Maar we kunnen onze achterban niet om geduld blijven vragen", zegt Hoppe.

Hij vreest ook dat door de vertragingen veel van de geselecteerde kandidaat-cipiers intussen misschien al ander werk hebben gevonden. "En dan moet de selectieprocedure weer van bij het begin worden overgedaan." Drie dagen voor het aflopen van de stakingsaanzegging, op 21 december, moeten de bonden laten weten of en wanneer ze zullen actie voeren.