Gevangenis Sint-Gillis 48 uur op minimumdienst nadat cipier werd aangevallen in metrostation

TT

16u11

Bron: Belga

5

Photo News

In de gevangenis van Sint-Gillis werkt het personeel sinds vanochtend volgens de minimumdienst. Dat meldt de RTBF en het nieuws wordt bevestigd door ACOD-afgevaardigde Laurent Lardinois. Aanleiding voor de actie van het personeel is de agressie waarvan een vrouwelijke medewerkster vanochtend het slachtoffer is geworden, op weg naar haar werk.