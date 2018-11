Gevangenis Dendermonde: nog geen steen gelegd, maar wel al bijna 3,5 miljoen euro kosten mvdb

09 november 2018

23u16

Bron: VRT/Terzake 33 De bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde aan de site Oud Klooster is nog niet gestart, maar nu al heeft het project bijna 3,5 miljoen euro gekost, zo blijkt uit een becijfering van Terzake (Canvas).

Aanleiding zijn verschillende procedures van buurtbewoners rond de bouw- en milieuvergunning die al tien jaar aanslepen, waardoor de bouw maar niet kan starten. De Regie der Gebouwen moet hierdoor schadevergoedingen betalen aan de reeds gecontracteerde aannemer.



Volgens Terzake gaat het om een bedrag van 2,9 miljoen euro. Ook de gerechtskosten worden aangerekend: 315.000 euro. Het stopzetten van de werken aan een brug en een weg hebben 224.000 euro gekost. Terzake komt zo op een totaal kostenplaatje van 3.439.000 euro, terwijl er nog geen steen is gelegd. Bij verdere vertraging kunnen de schadevergoedingen nog oplopen.

Groen-kamerlid Stefaan Van Hecke spreekt van geblunder bij de opmaak van de contracten. “De overheid heeft het zelf gezocht. Ze hebben de aannemer gezegd: Begin maar te bouwen, maar ze waren nog niet zeker of dat kon en mocht op die plek. (...) De rekening komt bij de belastingbetaler, totaal onaanvaardbaar.”



Volgens Regie der Gebouwen-CEO Laurent Vrijdaghs kan de aannemer “niet voor onbepaalde tijd wachten om een gevangenis te bouwen, zonder een vergoeding te krijgen”. Volgens Terzake moet de overheid nog eens 14, 8 miljoen euro betalen, indien wordt beslist dat de gevangenis er niet komt.



De Raad van State oordeelde vorige maand dat het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) voor de bouw en exploitatie van een nieuwe gevangenis in orde is. Maar zoals eerder vermeld: tegen de bouw- en milieuvergunning lopen nog procedures.