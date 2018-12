Gevangenen kunnen vanaf volgend jaar goedkoper bellen én krijgen eigen telefoon op cel kg

24 december 2018

17u29

Bron: Belga 0 Gedetineerden zullen volgend jaar een pak goedkoper kunnen bellen. Dat blijkt uit een persbericht van minister van Justitie Koen Geens. De gevangenen zullen die telefoontjes ook niet langer op de gang moeten plegen. Vanaf februari worden alle cellen uitgerust met een eigen telefoon.

Gevangenen betalen momenteel meer voor een telefoongesprek dan andere mensen omdat de tarieven gebaseerd zijn op die van de openbare telefooncabines uit 2002. Die hoge kosten werden al meermaals aangeklaagd, onder meer door de federale ombudsman en de Raad van Europa.



Dankzij een nieuw akkoord met de leverancier van de telefoniediensten zullen de tarieven volgend jaar echter drastisch dalen, zo meldt Geens. De kost van een telefoontje naar een gsm in de piekuren bijvoorbeeld zal slinken van 0,86 euro per minuut naar 0,11 euro per minuut.



"Wie iets fout deed in zijn leven moet daarvoor boeten. Een straf is noodzakelijk, maar moet rechtvaardig zijn. Gedetineerden moeten kansen krijgen om na de straf het leven te hernemen. De telefoontarieven waren te hoog en daar doen we nu iets aan", stelt Geens.

Telefoon op de cel

Volgend jaar wordt ook de telefonie op cel verder uitgerold. In de gevangenissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne bellen gevangenen reeds in een cel, en vanaf februari wordt dat systeem ook ingevoerd in de andere gevangenissen, aan een ritme van twee gevangenissen per week. De voorbereidende bekabelingswerken zijn al bijna overal uitgevoerd.



Het plaatsen van een telefoon op iedere cel is goed voor de penitentiaire veiligheid, meent Geens. Zo zullen cipiers niet meer ingezet moeten worden om een gevangene te begeleiden naar de telefooncellen. De gevangene krijgt ook meer vrijheid om te kiezen wanneer hij of zij belt. Dat zorgt volgens de minister voor minder frustraties en betere kansen op re-integratie.