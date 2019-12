Gevangene valt cipier aan in gevangenis Merksplas BJM

23 december 2019

19u25

Bron: Eigen berichtgeving 70 In de gevangenis van Merksplas heeft een geïnterneerde – dat is een gevangene die ontoerekeningsvatbaar werd verklaard en dus niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het misdrijf dat hij pleegde – vanavond een cipier zodanig verwond dat die naar het ziekenhuis moest voor verzorging. De geïnterneerde ging helemaal door het lint toen de cipier hem duidelijk maakte dat zijn tijd om te telefoneren erop zat.

De man sloeg de cipier met zijn vuist vol in het gezicht. Vervolgens goot hij ook een kop hete koffie over hem. Een andere cipier die tussenbeide kwam, geraakte in het tumult gewond aan de schouder. Deze moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Volgens het Gevangeniswezen verbleef de geïnterneerde al op de crisisafdeling. Hij zal nu zo snel mogelijk bezoek krijgen van de psychiater.

Zondag viel een gevangene in de gevangenis van Jamioulx – in Henegouwen – ook al de directrice aan met een zelfgemaakt mes. Hij stak haar zeven keer in de nek en rug met een scheermes dat hij tussen twee stukken plexiglas had geklemd.

Het directoraat-generaal reageert met grote ongerustheid op het toenemend aantal geweldsincidenten binnen onze gevangenissen. “Medewerkers uit al onze geledingen en gedetineerden worden geviseerd. De oorzaken van dat geweld zijn divers en zijn op het moment dat deze agressie zich manifesteert niet steeds aanwijsbaar. Het is belangrijk om op dergelijke incidenten met de nodige sereniteit te reageren, er de gepaste lessen uit te trekken en effectief gevolgen aan te geven. Het is dan ook onze uitdrukkelijke wens om van de gevangenissen een veilige omgeving te maken om te werken en te leven”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen.