Gevangene ontsnapt uit politiewagen in Maaseik en vlucht gehandboeid over Nederlandse grens avh

28 maart 2018

16u23

Bron: ANP 21 De politie van Nederlands Limburg is vanmiddag op zoek naar een 18-jarige man, die in het grensplaatsje Roosteren zou rondlopen, met handboeien om. Volgens een woordvoerder van de politie is de man ontsnapt uit een Belgische politieauto. Vervolgens zou hij de grens zijn overgestoken. Wat de man precies heeft misdaan, kon de woordvoerder niet zeggen.

Roosteren ligt vlakbij Maaseik. Mogelijk is de man de Maasbrug over gevlucht, die vormt de grens tussen Limburg en België. Via Burgernet is een oproep gedaan mee uit te kijken naar de man "met jeansbroek, donkere jas, groene pet, en voorzien van handboeien".