Gevangene ontsnapt tijdens plaspauze agent uit Sint-Pietersziekenhuis Brussel TT

25 januari 2019

17u39

Bron: Belga, Sudpresse 0 In het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis is een gevangene ontsnapt tijdens een medische controle. De gevangene zou gebruik hebben gemaakt van de plaspauze van een van de agenten die hem begeleidde, waarna hij het op een lopen zette. Dat schrijven de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door Belga.

De 40-jarige Y.B. was van de gevangenis van Vorst naar het ziekenhuis overgebracht voor een medische controle. Daar kon hij ontsnappen. De man is veroordeeld voor drugsfeiten en verblijft illegaal op het Belgische grondgebied. De man, die nog steeds geboeid is, wordt actief opgespoord, aldus nog het parket.