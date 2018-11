Gevangene kost 146,5 euro per dag kv

559.908.339,71 euro: zo veel gaf de federale overheid in 2017 uit aan de gevangenissen. Een daling van 22 miljoen euro ten opzichte van 2016, zo blijkt uit cijfers die De Morgen vandaag publiceert. Maar ook het aantal gevangenen daalde, tot 10.471 gedetineerden. Een gevangene kost daardoor 146,5 euro per dag.

De lagere kostprijs zou onder meer te danken zijn aan de beëindiging van het contract met Nederland om gevangenen in Tilburg te huisvesten. Maar de kostprijs ligt wel nog een stuk hoger dan in 2014 én dan in onze buurlanden.

Ook de opsluitingsgraad (het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners, red.) ligt in België met 113 merkelijk hoger dan in Frankrijk (98,3) of Nederland (53).



Een rapport van denktank Vrijdaggroep noemt de gevangenis in België "een radicaliseringsfabriek", door een gebrek aan begeleiding en het dicht op elkaar zitten. De overbevolking vergroot ook het probleem van drugssmokkel en van de verspreiding van ziektes. Volgens de denktank ligt de oplossing niet in het bouwen van extra capaciteit, maar wel in het investeren in programma's en therapieën om recidive te voorkomen.