Gevangene keert niet terug uit penitentiair verlof en valt bejaarde man aan met schaar avh

06 juni 2018

16u00

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft veertien jaar cel gevorderd voor M'Hamed L. (53) uit Antwerpen. Hij wordt vervolgd voor een gewelddadige overval op een 78-jarige man. Opvallend: de beklaagde stond op het moment van de feiten geseind, omdat hij niet was teruggekeerd uit penitentiair verlof. Hij zat in de gevangenis van Beveren een celstraf van acht jaar uit voor gelijkaardige feiten.

Op 18 januari van dit jaar mocht de beklaagde de gevangenis van Beveren verlaten voor penitentiair verlof, maar hij kwam niet meer terug. Amper enkele dagen later, op 22 januari, overviel hij een 78-jarige man in zijn woning aan de Harmoniestraat.

Het slachtoffer vertelde de politie dat er rond 23.30 uur een man had aangebeld die honger had en hulp zocht. Hij had hem binnengelaten en wat te eten en te drinken gegeven. Toen de man vroeg of hij geld of goud in huis had, had de zeventiger gezegd dat hij maar beter kon vertrekken.

Door het lint

Zijn bezoeker was door het lint gegaan en was hem met een schaar te lijf gegaan. De bejaarde man liep bij de schermutseling verschillende snijwonden op, alsook een beperkte kaakfractuur en letsels aan de borstkas. Hij had zijn bankkaart en code moeten geven, waarna hij werd vastgebonden met elektriciteitskabels. Nadat de man vertrokken was, had het slachtoffer zich deels kunnen losmaken. Enkel gekleed in zijn ondergoed en nog half gekneveld met de kabels had hij zich in het AZ Monica aangeboden.

In de woning van het slachtoffer werd een vingerafdruk van M'Hamed L. aangetroffen. Hij had met de bankkaart ook geld proberen afhalen aan een automaat op de Turnhoutsebaan en werd herkend op de camerabeelden. Hij werd op 27 januari gearresteerd in het Stadspark.