Gevangene gaat vrijuit voor gat in de muur van zijn cel EB

17u39

Bron: Belga Een Nederlandse ex-gevangene is vrijgesproken voor de vernielingen die hij tijdens het uitzitten van een straf in de gevangenis van Verviers aangericht zou hebben. Dat heeft de Tongerse correctionele rechtbank beslist. Volgens de Regie der Gebouwen was de Nederlander verantwoordelijk voor een gat in zijn celmuur, maar omdat de gevangenisdirectie niet antwoordde op verschillende vragen van de Tongerse onderzoeksrechter sprak hij de Nederlander vrij.

De nu 57-jarige Nederlander verbleef in 2012 drie maanden in de gevangenis van Verviers en zou toen, mogelijk samen met zijn celgenoot, een ontsnappingspoging hebben beraamd. Bij een controle van de cel na zijn vrijlating ontdekten de cipiers een groen geverfd stuk karton in een muur. Daarachter troffen ze een gat aan van 40 op 60 cm. In de ruimte achter de cel vonden de bewakers ook nog twee jassen waarvan ze vermoedden dat die van de twee gevangenen waren.





De Nederlander ontkende dat hij het gat in de muur gemaakt had. Daarom wilde de Tongerse strafrechter meer duidelijkheid over het DNA op de jassen en wilde hij van de directeuren van de gevangenis te weten komen in welke staat de cel zich bevond toen de man er begin januari 2012 werd opgesloten.

De jassen zijn intussen echter verdwenen, en dus kon er geen DNA-onderzoek gebeuren. Ook werd zijn toenmalige celgenoot nooit verhoord over het gat en gaven de directeuren van de gevangenis geen antwoord op de vragen van de rechter. Daarom kon hij niet anders dan de Nederlander vrijspreken.