Gevangene dood aangetroffen in zijn cel

23 april 2018

18u01

Bron: Belga 0 Een gedetineerde die achter de tralies zit in de gevangenis van Bergen is dit weekend dood aangetroffen in zijn cel. Dat melden de kranten van Sudpresse en wordt bevestigd door het parket van Bergen.

Cipiers vonden het levenloze lichaam van de man zaterdagochtend omstreeks 9 uur in de gevangenis. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Gisteren is een autopsie uitgevoerd op het lijk. Het parket heeft nog niet gecommuniceerd over de resultaten.