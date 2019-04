Gevangene die IS-beelden verspreidde van onthoofdingen van kinderen, vrijgesproken van aanzetten tot terrorisme Redactie

03 april 2019

19u12

Bron: Belga 7 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man vrijgesproken die beticht was van het aanzetten tot terroristische misdrijven. De rechter achtte het bewezen dat hij vanuit de gevangenis mensonterende beelden van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) op Facebook postte, maar dat het bejubelen van een radicale islam niet gelijkstaat aan het aansporen tot terrorisme.

In de gevangenis van Leuven Centraal plaatste Said E. van 15 tot 23 september 2016 op zijn profiel op Facebook posts die terroristische misdrijven zouden kunnen aanmoedigen.

Het ging onder meer over een overlevering van de profeet Mohamed met de afbeelding van de zwarte vlag van terreurbeweging IS, waarin mensen worden opgeroepen om deel te nemen aan de jihad. In een andere video van IS werden mensen afgeslacht als schapen met een oproep te strijden aan de zijde van de terreurbeweging.



Volgens de beklaagde werd de smartphone waarmee ingelogd werd binnen de gevangenis doorgegeven via de ramen. Maar volgens de rechter heeft Said E. de beelden wel degelijk zelf gepost. Volgens het onderzoek plaatste hij ook beelden van onthoofdingen van kinderen met een IS-vlag. Bij een zoeking in zijn cel werden gegevens van de gebruikte account gevonden.

Niet bewezen

Na tussenkomst van het Grondwettelijk Hof op 15 maart 2018 bepaalt artikel 140bis van het strafwetboek dat als dergelijk gedrag een risico oplevert voor het plegen van terroristische daden er sprake is van een zogenaamd aanzettings- of aansporingsmisdrijf. Dat wordt bestraft met vijf tot tien jaar cel.

De rechtbank achtte dat bijzonder opzet in dit dossier niet bewezen en gaf de vrijspraak. "Het bejubelen van een radicale islam houdt op zich nog geen bijdrage in van het aanzetten of aansporen tot het plegen van terroristische misdrijven", stelde de rechter.

Aangenaam verrast

Advocaat Jürgen Millen, die Said E. verdedigde, is aangenaam verrast met het vonnis. “Mijn cliënt ontkent dat hij de beelden zelf geplaatst heeft, zoals de rechtbank beweert. Maar zelfs dan is dit een bevestiging van freedom of speech. Politici en pers posten ook filmpjes. Propagandafilmpjes van een extreemrechtse Vlaamse politieke partij blijven zonder reactie. Iedereen kan beelden van het internet halen. De rechter heeft hier correct geoordeeld. We hoeven niet in paniek te slaan als op Facebook filmpjes opduiken die afkomstig zijn van CNN of YouTube.”

Said E. zit al enkele jaren opgesloten in Leuven Centraal voor feiten van diefstal. Volgens zijn raadsman is hij niet geradicaliseerd. Jürgen Millen merkt een evolutie in de rechtspraak. “Tot voor kort werd strenger opgetreden tegen dit soort feiten. In Hasselt kreeg een beklaagde vijf jaar cel in een soortgelijk dossier. Voor zover ik weet, is dit nog maar de tweede vrijspraak.”