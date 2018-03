Gevallen van agressie tegen spoorpersoneel met 11 procent gestegen ADN

15 maart 2018

13u32

Bron: Belga 0 Het aantal gevallen van agressie tegenover personeelsleden van NMBS is het afgelopen jaar gestegen met 11 procent. Het waren er 1.165, tegenover 1.051 in 2016. NMBS wil in 2018 het aantal arbeidsongevallen, waar agressie een belangrijke oorzaak van is, met 10 procent laten dalen. Dat heeft het spoorbedrijf vandaag aan Belga gemeld.

In de overgrote meerderheid van de incidenten zijn het de treinbegeleiders die te maken krijgen met agressie. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn discussies om vervoersbewijzen en treinreizigers die de huidige vertrekprocedure niet naleven. Net om die twee zaken aan te pakken, werkt NMBS momenteel aan een aantal maatregelen die dit jaar nog worden ingevoerd.

Zo zal de verkoop en het gebruik van een aantal vervoersbewijzen dit jaar nog worden aangepast. En vanaf 10 juni voert NMBS een nieuwe vertrekprocedure in, waarbij de treinbegeleider meteen na het vertreksignaal alle deuren zal sluiten. In de huidige procedure blijft na het vertreksignaal nog één deur open, en dat tot de trein in beweging komt. Dat de reiziger op dat moment niet meer mag instappen zorgt voor heel wat frustratie, wat soms zelfs tot agressie tegenover de treinbegeleider leidt.

Daarnaast zullen de veiligheidsagenten van Securail op een aantal gevoelige trajecten extra preventief patrouilleren en wordt er nauwgezet samengewerkt met de ordediensten. NMBS blijft ook inzetten op de opleiding van het personeel om potentiële conflictsituaties te herkennen en te vermijden.