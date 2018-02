Gevallen Oxfam-topman reageert voor de camera op zijn seksuele relatie met Haïtiaanse vrouw: "Op het moment zelf had ik slimmer moeten zijn" SVM/FT/SPS

15 februari 2018

19u05

Bron: VTM Nieuws, Nieuwsblad 1 De gevallen topman van Oxfam heeft voor het eerst voor de camera gereageerd op de beschuldiging dat hij seksfeestjes georganiseerd zou hebben. Daar is helemaal niets van aan, beweert Roland Van Hauwermeiren in het VTM Nieuws. Hij geeft wel toe dat zijn seksuele relatie met een Haïtiaanse vrouw aanleiding kon geven tot verdachtmakingen. "Op het moment zelf had ik slimmer moeten zijn. Die dame bezocht me regelmatig en zo is de vonk overgesprongen. In mijn ogen is dat even proper als wanneer ik hier in België een vrouw tegen het lijf gelopen zou hebben. Ik zie daar niets verkeerd in."

Van Hauwermeiren wordt door de wereldpers omschreven als dé spil in het seksschandaal dat Oxfam momenteel treft. "Wat ik overal zie verschijnen, is zwaar om dragen", liet hij optekenen in 'Het Nieuwsblad. "Het doet pijn. Het is vooral heel erg dat mijn familie me niet meer wil zien. Maar weet dat er heel veel mensen - ook bij de internationale media - het schaamrood op de wangen zullen krijgen als ze mijn versie van de feiten horen. Niet dat ik alles ontken. (...) Maar ik lees ook veel leugens en overdrijvingen. ­Iedere week feesten? Chique villa’s? Vrouwen betaald met geld van de organisatie?"

Open brief

VTM Nieuws ontving later een open brief van zijn hand. "Ik ben geen heilige. Ik ben een man van vlees en bloed en ik heb fouten gemaakt. Ik schaam me diep", klinkt het daar onder meer. "Ik heb inderdaad aan de onderzoekersgroep toegegeven dat ik tot driemaal toe intiem contact heb gehad in mijn huis in Haïti. Het betrof volgens mij om een volwassen eerbare dame, geen slachtoffer van een aardbeving en geen prostituee. Ik heb ze nooit geld gegeven."

De beschuldiging van seksfeestjes veegde hij ook daar van tafel. "Ikzelf heb nooit een bordeel, nachtclub of bar bezocht in de stad of dit land. Er waren veelvuldige pogingen van dames en heren om mijn huis te betreden met allerlei smoesjes om geld te vragen, een job te eisen of seksuele diensten aan te bieden. Ik ben nooit op die avances ingegaan." De persoon die de schandaalsfeer aan het licht bracht noemt hij "een echte moraalridder of iemand die wraakgevoelens tegen mij en Oxfam draagt".

Van Hauwermeiren roept in zijn brief voorts op om mensen in nood te blijven steunen via ngo’s. "Het is niet omdat er sommigen gedragscodes niet respecteren dat de organisatie fout is. Dit gebeurt in alle verenigingen, structuren, bedrijven en de maatschappij in het algemeen."

Meermaals ontslagen

Veertien jaar lang kon Van Hauwermeiren zijn gang gaan bij verschillende ngo’s, zo blijkt. In 2004 werd al een seksklacht tegen hem ingediend. Onze landgenoot werd toen ontslagen als directeur van de liefdadigheidsinstelling Merlin in het West-Afrikaanse Liberia. Ook toen de reden: seksfeestjes met jonge vrouwen. De man ging uiteindelijk akkoord met een ontslag, maar het belette hem niet om twee jaar later een hoge functie bij Oxfam in de wacht te slepen. In 2010 trok hij als topman voor Oxfam UK naar Haïti, na de zware aardbeving in het land. In 2011 stapte hij ook daar op, nadat een intern rapport het misbruik aan het licht bracht.

Maar ook nadien zat de man niet lang zonder werk. Omdat Oxfam geen waarschuwing voor de gevallen topman had rondgestuurd, kon die in de periode 2012-2014 aan de slag gaan voor de Franse ngo ‘Action contre le Faim’ in Bangladesh.

Onze redactie is ook benieuwd naar getuigenissen van Belgische (ex-)medewerkers over mistoestanden bij hulporganisaties. Contact opnemen kan via 3535@hln.be. Uiteraard kan anonimiteit gegarandeerd worden.