Gevallen CD&V-kandidate die dweepte met Grijze Wolven krijgt steun van ex-senator GVV

13 oktober 2018

12u33 3 Safiye Calinalti, de Lokerse CD&V-kandidate die uit haar partij werd gezet omdat ze steun betuigde aan de Grijze Wolven, blijft campagne voeren. Ze staat nog altijd op de lijst omdat die niet meer gewijzigd kon worden en hoopt nu verkozen te worden als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Daarvoor richt ze zich uitdrukkelijk tot de Turkse bevolking, zeggend dat de CD&V haar heeft buitengegooid omdat ze té populair was geworden. “Een smerige en racistische aanpak”, klaagt ze in het Turks op haar Facebookpagina.

Over haar bewezen sympathie voor de Turkse extreemrechtse stroming rept ze niet meer. Calinalti krijgt nu steun van Meryem Kaçar, de gewezen groene senator die in Gent het boegbeeld is van Dyab Abou Jahjah’s partij BeOne. Zij roept kiezers in Lokeren op om voor Calinalti te stemmen — in een boodschap die uitsluitend in het Turks werd verspreid.

