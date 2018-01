Gevallen Brugse horecapaus verduisterde 18,9 miljoen euro: "Ik zit volledig aan de grond" Mathias Mariën

24 januari 2018

11u37 41 De Brugse horecapaus Philip Calleeuw (51) riskeert een celstraf van vier jaar voor grootschalige fiscale fraude in zijn restaurants in Brugge. In de periode tussen 2004 en 2013 ontdook Calleeuw voor 18,9 miljoen euro belastingen. “Al die tijd hield hij er samen met zijn echtgenote een decadente levensstijl op na. Meneer Calleeuw heeft jarenlang geprofiteerd van de maatschappij. Enkel een zware celstraf is gepast”, sprak procureur Kristof Lammens streng.

Jarenlang waande Philip Calleeuw (51) zich de koning van de Brugse horeca. Niet onlogisch gezien zijn indrukwekkend lijstje van topzaken. In zijn ‘topperiode’ was de man eigenaar van Hotel Duc de Bourgogne op het Huidenvettersplein, restaurants De Beurze, Café Francais, Le Grand Café Belfort en Le Panier d’Or aan de Markt, restaurant Tom Pouce aan de Burg en hotel-restaurant ’t Putje aan ’t Zand. Stuk voor stuk horecazaken die tot de crème de la crème van Brugge behoren.

In 2013 kwam een einde aan zijn rijk. Het Brugs parket startte een onderzoek naar Calleeuw voor grootschalige belastingontduiking. In mei 2013 vielen speurders Calleeuws privéwoning in Lichtervelde en zijn zeven zaken in Brugge binnen. In totaal vorderen de belastingen 12 miljoen euro terug en is er een openstaande btw-schuld van 6,9 miljoen euro: 18,9 miljoen euro in totaal. Vandaag kwam tijdens zijn proces zijn ‘gouden regel’ aan het licht om jarenlang te frauderen: 80 procent wit, 20 procent zwart. Twee medewerkers deden elke avond de ronde tussen de zaken om het zwart geld op te pikken. Vlak daarna vervalsten ze consequent hun boekhouding. De totale schuld zal vermoedelijk nooit kunnen afgelost worden. De verkoop van zijn horecazaken bracht ruim 13 miljoen euro op.

Decadente levensstijl

Philip Calleeuw kwam gisteren speciaal teruggevlogen uit Spanje om zijn rechtszaak bij te wonen. Hij kreeg meteen een veeg uit de pan van procureur Kristof Lammens. “Al die tijd hield hij er samen met zijn echtgenote een decadente levensstijl op na. Bij een eerste huiszoeking vonden we vierhonderd handtassen van de duurste merken. Meneer Calleeuw heeft jarenlang geprofiteerd van de maatschappij. Enkel een zware celstraf is gepast”, klonk het.

Hij vorderde een effectieve celstraf van vier jaar, tien jaar beroepsverbod en een hoge geldboete. Voor Calleeuws echtgenote bleef de vordering ‘beperkt’ tot drie jaar cel en tien jaar beroepsverbod. De gevallen horecapaus zelf verklaart volledig aan de grond te zitten. Hij deed zich voor de rechter voor als een armoezaaier. “Ik ben op en heb niks meer”, klinkt het. Ook de schoonouders van Calleeuw riskeren een fikse celstraf voor hun betrokkenheid. Zij laten verstek gaan voor hun proces. Uitspraak op 28 februari.