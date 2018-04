Gevaarlijke trouwstoeten in Brussel deze maand goed voor 200 pv's kg

25 april 2018

14u13

Bron: Belga 0 In de stad Brussel zijn in de maand april in totaal 200 processen-verbaal opgesteld door de politie voor gevaarlijk en ongepast gedrag tijdens trouwstoeten. Sinds 1 april is er in Brussel een actieplan van kracht dat de overlast van de stoeten moet tegen gaan.

Het mooie weer is blijkbaar ook het teken voor de trouwstoeten om opnieuw luidruchtig en op gevaarlijke wijze door de stad te rijden. Na talrijke klachten van de Brusselaars werd er een actieplan opgestart door de stad Brussel.

"We hebben nu een actieplan dat reeds zijn vruchten afwerpt", stelt Brussels schepen van Erediensten Alain Courtois. "Vanaf nu informeer ik eveneens jonggehuwden, tijdens de overhandiging van hun documenten, over de gevolgen van dergelijke gedragingen. Vanaf nu zullen we zeer kordaat optreden rond deze problematiek."

Het actieplan leidde tot 200 processen-verbaal waarbij het voornamelijk over verkeersinbreuken en inbreuken voor ongepast gedrag zoals overmatig toeteren gaat. De feiten deden zich het meest voor op het grondgebied van Laken.

Er werden 28 pv's opgesteld op 1 april, 5 pv's op Paasmaandag, 26 pv's tijdens het weekend van 7 en 8 april, 53 pv's tijdens het weekend van 14 en 15 april en 88 pv's tijdens het weekend van 21 en 22 april.

