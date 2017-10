Gevaarlijke stoffen, schimmel, vloerverzakkingen: Brusselse griffie neemt geen bewijsstukken meer aan ADN

Bron: Belga 1 belga Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank. Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, laat de griffie van de overtuigingsstukken sluiten. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF en het nieuws wordt bevestigd door de rechtbankvoorzitter. Door de beslissing mag geen enkel overtuigings- of bewijsstuk nog op de griffie binnengebracht worden. Volgens rechtbankvoorzitter Hennart kan hij niet anders dan deze beslissing nemen, gezien de toestand waarin de griffie zich bevindt.

"De werkomstandigheden in de griffie zijn al jaren schandalig", zegt Luc Hennart. "Er liggen wapens, munitie en andere gevaarlijke stoffen waarvoor we al jaren geen milieuvergunning hebben. Daarnaast is er de schimmel die in januari is vastgesteld, en die een heleboel documenten dreigt aan te tasten. Ook daar is niets aan gedaan."

"Dweilen met de kraan open"

Er is ook sprake van verzakkingen in de vloer en volgens de rechtbankvoorzitter komen de bevoegde diensten maar niet met een oplossing: "De FOD Justitie en de Regie der Gebouwen doen hun best en zoeken wel naar oplossingen maar het is dweilen met de kraan open. Dat is vanaf nu gedaan, vanaf morgen komen er geen stukken bij. De politie moet dit probleem dan maar aankaarten bij de ministers die voor een oplossing moeten zorgen."

"Ik ben heel geduldig geweest, maar genoeg is genoeg. Als er morgen iets misloopt op de griffie zal er naar mij gekeken worden en gevraagd worden waarom ik niets gedaan heb. Daar pas ik voor" Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg

Het zijn die ministers, van Justitie en Binnenlandse Zaken, die volgens de magistraat voor een structurele oplossing kunnen zorgen. "Zij kunnen het budget vrijmaken en beslissen wat er moet gebeuren", klinkt het. "Ik ben heel geduldig geweest, maar genoeg is genoeg. Als er morgen iets misloopt op de griffie zal er naar mij gekeken worden en gevraagd worden waarom ik niets gedaan heb. Daar pas ik voor."

