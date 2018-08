Gevaarlijke plant reuzenberenklauw rukt op in Vlaanderen AV

21 augustus 2018

11u47

Bron: BELGA 30 Langs de Vlaamse gewestwegen werd op 486 plaatsen reuzenberenklauw aangetroffen. In 2016 waren er nog zo'n 150 plaatsen minder. De reuzenberenklauw is een plant die onder invloed van de zon voor ernstige brandwonden kan zorgen.

Reuzenberenklauw werd in de 19de eeuw voor het eerst vanuit de Kaukasus ingevoerd in West-Europa. Intussen verspreidde de plant zich over heel Europa. Het waterachtige sap van de plant bevat chemicaliën die onder invloed van het zonlicht worden geactiveerd. Wanneer die stoffen op de huid komen in combinatie met zonlicht, ontstaan er rode jeukende vlekken, die gevolgd worden door zwelling en blaarvorming. Het letsel kan eruit zien als een brandwond. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dat zelfs tot blindheid leiden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) vroeg cijfers op over de plant bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt namelijk de locaties waar reuzenberenklauw voorkomt nauwgezet bij. Door de verhoogde aandacht voor de inventarisatie van de plant, valt de toename van het aantal haarden erg op. Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen (van 9 naar 37 locaties) is de stijging opmerkelijk.

De plant is tevens moeilijk uit te roeien. Bij kleine haarden worden de planten manueel uitgespit tot op een diepte van 30 cm. Bij grotere haarden wordt er minimaal drie keer per jaar gemaaid. Daarna is een opvolging van zeven jaar vereist. Het is dus nog te vroeg om te zeggen of de plant al dan niet definitief verdwenen is op de locaties waar bestrijding plaatsvond.