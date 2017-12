Gevaarlijk glad: geen enkele bus rijdt nog uit in provincie Antwerpen, ook in Oost-Vlaanderen problemen

De Scheirder De bussen kunnen niet uitrijden door de gladde wegen.

Ook al sneeuwt het niet meer, het is gevaarlijk glad op de wegen. Zo glad zelfs dat geen enkele bus nog rijdt in de provincie Antwerpen. Dat meldt De Lijn. Ook in Oost-Vlaanderen zijn er problemen.