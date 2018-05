Getuigen vertellen over schietpartij in Luik: “Schutter had twee pistolen en schoot de agenten in koelen bloede dood" avh Delphine Vandenabeele

29 mei 2018

12u06

Bron: Sudpresse, VTM NIEUWS 11 Vanochtend schoot een man twee agenten en een passant dood in het centrum van Luik. Verschillende getuigen doen hun verhaal over de schietpartij: “Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het was waanzin.”

De 46-jarige B.C. vertelt aan Sudpresse hoe hij aan de Rue Louvrex voor een rood licht stond toen hij plots knallen hoorde. Hij dacht niet meteen aan geweerschoten, maar in zijn achteruitkijkspiegel zag hij plots hoe een vrouw begon weg te lopen met een hond. Toen B.C. naar het geluid toereed, kwam hij oog in oog te staan met de schutter.

“Ik zag een man, volledig in het zwart gekleed, met een rugzak en twee pistolen in zijn handen. Hij trok heel rustig een vrouw uit een auto.” Vervolgens liep de schutter op de getuige af, maar hij draaide zich om en schoot opnieuw. “Ik zag een persoon op de grond vallen. Ik weet niet of zij dat deed om te schuilen of omdat ze geraakt was. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het was waanzin.”

“Hij schoot ze in koelen bloede dood”

Een andere getuige zag hoe de dader twee agenten doodschoot: "Hij vermoordde ze in koelen bloede op de kruising van de Rue des Augustins en Boulevard d’Avroy." Na de moord op de agenten schoot de dader nog op twee mensen en gijzelde hij een poetsvrouw in een school. "Toen hij naar buiten kwam, werd hij door wel twintig kogels doorzeefd, denk ik", besluit de getuige.

"Paniek in de straat"

Rens Bellefontaine werkt in de straat waar de aanslag gebeurde. Hij was er aan het werk en beschrijft aan VTM NIEUWS de sfeer in de straat. "Er was paniek, we mochten niet meer aan het raam staan omdat de veiligheid primeerde."

De jongeman was aan het werken, toen veel politieagenten en de speciale eenheden plots in de straat aankwamen. "We waren aan het kijken wat er gebeurde", zegt de man "toen zijn ze voor ons gebouw uitgestapt en naar daar gegaan. Vervolgens zijn er geweerschoten geweest, en toen mochten we niet meer aan het raam staan. Alles werd ook omgeleid, iedereen moest aan de kant."

De man en zijn collega's konden niet zien wat er precies gebeurde. Het incident had plaats aan de overkant en de omgeving stond vol met politieagenten en speciale eenheden.

Geweerschoten

"Ja er was toch wel paniek", vertelt Bellefontaine over het moment waarop geweerschoten gehoord werden. "We mochten niet meer aan het raam staan en moesten naar een aparte ruimte, omdat de eigen veiligheid op dat moment primeert", klinkt het.

"Er werd ons verteld dat er nog een schutter aanwezig zou zijn, daarom mochten we het gebouw niet verlaten."

Buurt

Het is geen dagelijkse kost, maar het gebeurt volgens de man wel af en toe eens iets in de straat waar hij werkt. "We horen de politie wel vaker met een combi met luide sirenes voorbijrijden", zegt hij.