Getuigen en speurders komen aan bod op proces-Hardy, voorzitter waarschuwt voor harde beelden Veronique Coopmans

20 februari 2018

14u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voor het Tongerse hof van assisen is Renaud Hardy (55) deze voormiddag verhoord over zijn moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en de moord op zijn 52-jarige ex-vriendin Linda Doms. Na een opschorting is de zitting om 14 uur hervat, met de eerste getuigen die aan het woord komen. Onder meer de speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde zullen het volledige onderzoek uit de doeken doen. Voorzitter Thys waarschuwt voor mogelijk harde beelden van de slachtoffers. Volg de zitting hier op de voet.

Bij de start van de namiddagzitting worden eerst enkele voorwerpen getoond waarmee de moorden en de moordpogingen zouden zijn gepleegd.

De zittingsdeurwaarder toont de jury een klein bijltje en een stevige stok die gebruikt zou zijn bij de moord op mevrouw Doms.

Voorzitter: "En dan nog een derde voorwerp."

"Die muts?”, antwoordt Hardy.

Voorzitter: "Neen, mijnheer Hardy, deze stok zou de stok zijn waarmee u de aanval op mevrouw Eyckermans heeft gepleegd (afgebroken steel van de pikhouweel). Klopt dat?"

"Mogelijk, het was wel donker, ik weet het nu niet zeker. Ik denk het eigenlijk niet dat het die stok was. Die stok waar ik mevrouw Eyckermans mee heb geslagen was dikker."

De zaak wordt afgerond maar Hardy vraagt dan zelf plots nog iets bijkomends.

"Heeft u die muts niet om te tonen?" (de muts met zijn DNA die gevonden werd bij de moordpoging op actrice Eyckermans, nvdr)

Voorzitter: "Neen, maar als u dat wil kunnen we die na de volgende onderbreking ook tonen."

Juryleden krijgen gruwelijke beelden te zien

Ook de film die Hardy maakte van de moord op Doms zal getoond worden. Mogelijk gebeurt dat vandaag nog, maar waarschijnlijker is dat dat pas voor morgen. De advocaten zagen de beelden al en volgens hen zijn ze gruwelijk. De jury moet in de assisenzaal blijven bij de vertoning.

Voor Jef Vermassen, die de belangen behartigt van actrice Veerle Eyckermans, is het belangrijk dat de jury kan zien wat er gebeurd is. "Het gaat om gruwelijke beelden, maar de jury moet dus in de zaal blijven", zegt Vermassen. "Anders krijgen we een procedurefout, en dat willen we natuurlijk niet. De juryleden kunnen natuurlijk wegkijken of de oren proberen dichthouden."

40 minuten

Er is een wet die voorziet in de psychologische ondersteuning van juryleden. Van die wet zijn echter nog geen uitvoeringsbesluiten, waardoor die psychologische hulp nog niet a priori geregeld is. "Misschien zal een pleidooi gehouden worden om de assisenjury af te schaffen omdat een jury zulke beelden niet aankan", zegt Vermassen. "Dat lijkt me echter geen wijs pleidooi."

De film duurt verschillende uren, maar de jury zal enkele fragmenten te zien krijgen. Die verschillende fragmenten zullen samen toch zowat 40 minuten duren.

Vermassen verwacht dat de film achter gesloten deuren vertoond zal worden, dus enkel voor jury en burgerlijke partijen. Dat is echter een beslissing die de rechtbankvoorzitter moet nemen.