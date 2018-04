Getuige zag verpleegster in wagen voor ze vermoord werd: "Ze was in nood" Lore Michiels

27 april 2018

19u04

Bron: VTM Nieuws 0 Een oud-garagist is vermoedelijk de laatste die de vermoorde gevangenisverpleegster kort voor haar dood nog heeft gezien. “Ik snap niet dat de politie de vrouw niet kon redden met de info die ik gaf”, zegt hij aan VTM Nieuws.

Denis Sleeckx kreeg dinsdagmiddag bezoek van een koppel. Ze wilden de oude wagen van hun “tante” verkopen die op de achterbank zat, zeiden ze. De oud-garagist had echter de indruk dat de vrouw “help mij” prevelde. “Ik had het gevoel dat de vrouw in nood was”, zegt Sleeckx.

Om tijd te rekken beloofde Sleeckx dat hij het nodige geld bijeen zou zoeken. Het koppel zou enkele uren later terugkomen. Intussen belde hij naar de politie van Herentals en van Geel.

"Niets verdachts"

“Ik had het gevoel dat ik van het kastje naar de muur werd gestuurd”, vertelt Sleeckx. “Ik gaf hen de naam en de nummerplaat van het koppel, maar de politie zag daar niets verdachts aan.”

Toch kwam de politie langs, maar de agenten parkeerden de patrouillewagen op de oprit. Sleeckx denkt dat de vermoedelijke moordenaars van de vrouw de politiewagen gezien hebben en op de vlucht zijn geslagen. Pas vandaag, toen het nieuws over de verpleegster bekend raakte, herkende Sleeckx de vrouw.

Pv opgesteld

Het is zeker niet zo dat er niets gebeurd is met de klacht van de man, reageert het parket van Turnhout. Er werd een pv opgesteld en de mensen werden geseind, maar de politie kon de vrouw niet vinden voor ze vermoord werd.

Gewurgd

De gevangenisverpleegster was sinds zondagavond vermist. Gisteren werd haar lichaam teruggevonden in Olen. Uit een autopsie blijkt dat ze gewurgd werd.

Tien dagen geleden werd de vrouw nog met de dood bedreigd door Marco L., een ex-gedetineerde. Hij is de ex-verloofde van de uit de gevangenis ontsnapte Ashley V.D.V., aan wie Lenaerts recent onderdak had aangeboden.