Getuige zag verkeersagressie gebeuren waarbij 24-jarige levensgevaarlijk gewond raakte: “Ziekelijk hoe dader bleef uithalen op hulpeloos slachtoffer” TT Patrick Lefelon

29 december 2018

19u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 In de Antwerpse Tentoonstellingswijk is een 24-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt na een vechtpartij op straat in de Camille Huysmanslaan. Dat meldt het Antwerpse parket, dat het heeft over een zwaar geval van verkeersagressie. Een getuige zag hoe de dader “uit volle kracht op het hoofd van het slachtoffer” bleef stampen.

De verkeersruzie gebeurde gisterennamiddag. Twee mannen stopten in de Camille Huysmanslaan, één van de mooiere straten van het Antwerpse Kiel. Volgens het parket hadden de twee chauffeurs elkaar net voordien met de auto gehinderd. Of er ook schade was, is niet duidelijk. In elk geval stapten beide chauffeurs uit.

De dader verkocht het slachtoffer daarop meteen een vuistslag, waardoor de man op de grond viel. Maar pas toen sloegen de stoppen bij de dader echt door. De agressieveling bleef op het slachtoffer stampen ondanks de tussenkomst van verschillende getuigen. Het slachtoffer, een 24-jarige in Antwerpen wonende Spanjaard, was al buiten bewustzijn na de eerste slag en moest na afloop met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht.

“Trapte met volle kracht op zijn hoofd”

Een buurtbewoner hoorde geroep en keek uit het raam. “Ik zag die jongere chauffeur naast zijn auto staan. Hij riep naar een man die zeker dertig, veertig meter verder stond. Ze bleven roepen en tieren, en stapten dan langzaamaan op elkaar toe. Je kon zo zien dat het foute boel zou worden. Ziekelijk hoe die ene man uithaalde toen het slachtoffer al hulpeloos op de grond lag”, vertelt de man. “Hij trapte keihard op het hoofd van dat slachtoffer, deed een stapje opzij zodat hij beter geplaatst stond en trapte dan een tweede keer uit volle kracht op het hoofd van de man op de grond. Daarna gaf hij nog enkele lichtere trappen en boksen op het hoofd.”

De politie kon de andere bestuurder oppakken. Het gaat om een 23-jarige Turk, eveneens woonachtig te Antwerpen. De verdachte werd deze middag al voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens liet aanhouden. De precieze aanleiding voor het schijnbaar zinloze geweld wordt nog verder onderzocht.

Voorbijgangers en andere automobilisten kwamen tussenbeide. Ook familie van de Turkse chauffeur, die ter hoogte van het incident woont, kwam kijken wat er aan de hand was. De ooggetuige: “De chauffeur stopte pas met kloppen en trappen toen een automobilist met een metalen buis in de hand hem dreigend aansprak. Even later kwam de politie ter plaatse. Zij arresteerden de Turkse man.”

Levensgevaar

Volgens het Antwerpse parket is het slachtoffer een 24-jarige man van Spaanse afkomst. “Hij was wellicht al buiten bewustzijn na de eerste slag en moest na afloop met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht”, zegt woordvoerster Caroline Van der Stokker van het parket, “De andere chauffeur, een man van 23 jaar, is voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij heeft hem aangehouden wegens opzettelijke slagen en verwondingen.” De precieze aanleiding voor het schijnbaar zinloze geweld wordt nog verder onderzocht.