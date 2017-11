Getuige zag hoofd van doodrijder meermaals naar beneden zakken: "Hij leek ladderzat of stoned" Birger Vandael hr

Bron: Eigen berichtgeving 0 TVL - Dirk Billion/Mariotti Bestuurder Simon S.: "Ik was even afgeleid en voor ik het wist, was het gebeurd." Vanmiddag verscheen op de politierechtbank in Hasselt een belangrijke getuige in de zaak rond het ongeval waarbij Serpil Dikmen (47) om het leven kwam. Zij werd op 27 februari 2016 samen met drie anderen omver gereden op het voetpad aan de Koningin Astridlaan in Hasselt.

De dader, een twintiger uit Bilzen, had niet gedronken en had enkel een verwaarloosbare hoeveelheid cannabis in zijn bloed. Naar eigen zeggen was hij die dag aan het genieten van de zon en raakte hij even afgeleid. Omdat de verklaring van de getuige erg belangrijk is, werd deze opgeroepen. “Ik reed in de richting van het centrum en het zwarte voertuig voor mij reed vrij traag en stond soms zelfs even stil. Hij zwalpte over de rijbaan en kwam een keer of vijf op het linkervak, waarna hij gecorrigeerd werd door zijn passagier. Ik dacht dat de bestuurder ladderzat of stoned was, want zijn rijgedrag was allesbehalve normaal”, klonk het bij hem.

Geclaxonneerd

Op dat moment liep het mis. “Ik zag dat de bestuurder uitweek naar links waar voetgangers op het voetpad liepen. Om die mensen te waarschuwen, heb ik aanhoudend geclaxonneerd. Net voor de man de indruk gaf tegen het gebouw te rijden, stuurde hij naar rechts en raakte hij de voetgangers. Ik stapte uit en belde het noodnummer. De bestuurder zelf liep verward rond”, aldus de getuige.

Uiteindelijk werden vier van de vijf voetgangers geraakt. Serpil was er het ergste aan toe en werd enkele dagen later hersendood verklaard. “Er is geen verklaring voor dit rijgedrag, dus ik vraag een deskundige om de rijgeschiktheid van beklaagde te onderzoeken. Als dat toen gebeurde zonder reden, kan dat morgen misschien opnieuw het geval zijn.” Op 29 november volgt het tussentijds vonnis.