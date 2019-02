Getuige van aanslag in hongerstaking op Zaventem omdat “slachtoffers nog altijd niet juiste hulp krijgen” Sven Van Malderen

14 februari 2019

19u51

Bron: VTM Nieuws 0 Philippe Vandenberghe is in hongerstaking omdat hij vindt dat de slachtoffers nog altijd niet de juiste hulp krijgen. Hij heeft een veldbed opgezet in de vertrekhal van de luchthaven, de plek waar hij drie jaar geleden verschillende slachtoffers hielp.

Mentaal heeft de man dat nog altijd niet verwerkt. Hij kan zijn job zelfs niet meer volledig uitvoeren en vindt dat zijn werkgever -Brussels Airport- en de overheid te weinig doen.

“Een Engelsman was aan het bellen”, herinnert Vandenberghe zich. “Je kon zien dat de plafondtegels zijn been doorboord hadden.” De nazorg na die traumatische ervaring laat volgens hem te wensen over. “De onderzoekscommissie heeft een rapport opgesteld met heel wat aanbevelingen. Die zijn in behandeling, maar ze worden nog niet allemaal uitgevoerd.”

Vandenberghe dringt naar eigen zeggen al drie jaar lang aan op een onafhankelijke medische expertise, maar die krijgt hij niet. Daarom gaat hij nu in hongerstaking. Hij heeft al 48 uur niet meer gegeten en slaapt sinds vannacht ook in de luchthaven.

“Nachtmerries”

Philippe Vansteenkiste, de voorzitter van V-Europe (de Belgische vereniging van slachtoffers van terreurdaden; nvdr), zegt dat de overheid wel nog altijd hulp biedt. Maar voor veel slachtoffers is dat niet genoeg. “Vorig jaar hebben we mensen vanuit België naar Frankrijk gestuurd om de juiste psychologische hulp te krijgen. Het gaat om posttraumatische stress, een fenomeen dat bekend is van oorlogssituaties. We hebben ook personen naar Amerika gestuurd omdat die behandeling hier nog niet bestaat.”

Vandenberghe heeft na de aanslag wel degelijk een schadevergoeding gekregen. Ook de psychologische hulp werd terugbetaald, maar hij heeft nog altijd posttraumatische stress. “Ik heb slaapproblemen, nachtmerries ook. Ik kan moeilijk werken, me concentreren en vaak zijn de problemen neurologisch. Ik voel de stress en dat geeft een neurologische reactie.” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt dat ze het dossier opnieuw zal bekijken.