Getuige in proces oud-parlementslid Van Eyken: “Sylvia B. wilde haar man Marc Dellea (laten) vermoorden” bvb

06 juni 2019

17u04

Bron: Belga 0 Op het proces over de moord van Marc Dellea hoorde de correctionele rechtbank van Brussel vandaag het getuigenis van de pedicure van Sylvia B. Zij verklaarde dat Sylvia B. haar had toevertrouwd dat ze haar man wilde doden. De getuige heeft dit aan de politie gemeld, zo verklaarde zij. Marc Dellea werd in juli 2014 in Laken doodgeschoten.

"Zowat anderhalf jaar voor de feiten, zei Sylvia me: 'Marc heeft me misbruikt. Ik hou het niet langer uit. Ik wil hem vermoorden, het laten doen ... Ken jij iemand?'. Ik heb haar geantwoord dat ze een psychiater moest opzoeken", vertelde de pedicure van Sylvia B. Ze preciseerde verder dat zij ook Marc Dellea en Christian Van Eyken verzorgde en dat ze Sylvia B. destijds tien tot twaalf keer per jaar ontmoette.

"In juni 2015 kruiste ik Sylvia opnieuw en ze vroeg mij: ‘Waarom heb je dat aan de politie verteld? We hebben dat gesprek nooit gehad.’ Daar ben ik zeer zeker van, want dezelfde avond zag ik Christian en ik heb hem dat gesprek gemeld", verklaarde de getuige.



Christian Van Eyken en Sylvia B. staan terecht voor de moord op Marc Dellea, de eerste man van Sylvia B. De 45-jarige Dellea werd dood in zijn appartement in de Mutsaardlaan in Laken aangetroffen op 8 juli 2014. Hij werd gedood met een kogel in het hoofd. Ter plaatse werd geen enkel wapen aangetroffen. Het onderzoek van het parket van Brussel leidde naar Sylvia B., de echtgenote van het slachtoffer, en naar Christian Van Eyken, haar baas en minnaar. Sylvia B. was parlementair medewerkster van het Vlaams Parlementslid.