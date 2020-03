Getroffen bedrijven en particulieren krijgen extra steun: tot 30 september geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zullen blijven komen KVDS

22 maart 2020

14u17 390 Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo heeft uitleg gegeven over de extra steunmaatregelen aan bedrijven en particulieren die getroffen zijn door de coronacrisis. Die werkte hij uit met de steun van de Nationale Bank van België en de financiële sector.

Afeglopen week vonden intensieve gesprekken plaats tussen minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), de Nationale Bank van België en de financiële sector. Bedoeling was het opzetten van een federale garantieregeling voor particulieren en bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Er zijn twee grote pijlers. Een overzicht.

Hypotheeklening

Enerzijds zal de financiële sector zich voor alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) engageren om alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest en meer stil te leggen van vandaag tot 30 september. Wie leningen en financiële verplichtingen heeft, zal op die manier geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening. “Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen.”





Daarnaast zal er een garantieregeling zijn voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. “Bedrijven die op zoek zijn naar financiering mogen er zeker van zijn: de uitstroom van kredieten zal op peil blijven”, aldus De Croo.





Het totale bedrag van de waarborgen bedraagt maximaal 50 miljard euro, wat overeenkomt met 10 procent van het BNP. De nieuwe kredietlijnen staan op een maximumperiode van 12 maand en de kredieten kunnen opgenomen worden tot 30 september.



Dan rest de vraag wie welke rol speelt in de garantieregeling. Dat zal afhangen van hoe de kredieten verlopen zijn. Verliezen tot 3 procent op uitgeschreven kapitalen zijn volledig ten laste van de financiële sector. Tussen 3 en 5 procent zal de helft ten laste zijn van de financiële sector en de andere helft van de overheid. Voor verliezen van meer dan 5 procent, zal 80 procent betaald worden door de overheid en de rest door de financiële sector. “Verliezen zullen dus gedragen worden door de financiële sector. Maar als de crisis dieper gaat, moet de overheid tussenkomen om te verzekeren dat de kredieten blijven komen”, aldus De Croo.

Loonkosten

De nieuwe steun komt bovenop de steun die al eerder bekendgemaakt was. Heel wat zelfstandigen en bedrijven zitten immers met grote cashflowproblemen door sluiting. Via een systeem van tijdelijke werkloosheid neemt de federaal overheid al een groot deel van de loonkosten tijdelijk over. Zo wordt voorkomen dat men mensen moet ontslaan. Ook via uitstel van betaling van belastingen - btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting - wordt een buffer van 4,5 miljard ingezet om de eerste schok op te vangen. Daarnaast zijn heel wat gezinnen getroffen en zagen die hun inkomen terugvallen nu ze tijdelijk werkloos zijn. Er moet absoluut vermeden worden dat ook zij in betaalproblemen komen.