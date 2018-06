Getest en (niet altijd) goedgekeurd: de klanten en koks van dit vleesrestaurant proeven de nieuwe 100% plantaardige steak Redactie

20 juni 2018

20u24

Goed nieuws voor vegetariërs en veganisten, want Carrefour lanceert de 100% plantaardige Vivera-steak. En het ziet er nog echt vlees uit ook. Maar smaakt het ook naar een steak? Onze reporter ging langs in restaurant De Kuiper - gekend voor zijn paardensteaks - in Vilvoorde en vroeg enkele klanten én de koks om de plantaardige steak te testen.