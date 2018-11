Gestolen voertuig met brandkast bovengehaald uit de Leie in Wielsbeke Hans Verbeke

22 november 2018

18u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming hebben voor de derde dag op rij een autowrak uit de Leie gehaald. Ter hoogte van het West-Vlaamse Wielsbeke werd een gestolen voertuig bovengehaald. In de laadruimte zat een brandkast, die in beslag werd genomen.

Gisteren en eergisteren bleek de berging meteen ook de sleutel tot het ophelderen van twee verdwijningsdossiers. Na het aantreffen van de auto’s waarmee respectievelijk Patrick Deloddere in 2000 en Filip Migneau in 2014 spoorloos verdwenen, ging de Cel Vermiste Personen er van uit dat de kans klein was om ook vandaag stoffelijke resten terug te vinden.



De speurders haalden deze voormiddag een terreinwagen uit het kanaal in Oostende. Het voertuig bleek in 1995 gestolen in Nederland. Ze keerden nadien terug naar Wielsbeke om er het laatste wrak te lichten. Dat verliep iets makkelijker dan de voorbije dagen. De opgeviste auto, een Citroën Berlingo waaraan nog een nummerplaat hing, bleek een drietal jaar geleden gestolen in Harelbeke. Toen de wagen goed en wel op de oever stond, werd duidelijk dat in de laadruimte een brandkast stak. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de brandkast nog waardevolle spullen bevat.