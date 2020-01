Gestolen schilderijen van Vlaamse meesters terug naar Duits museum SVM

20 januari 2020

17u42

Bron: Belga 0 Vijf schilderijen van Vlaamse, Nederlandse en Duitse schildermeesters die tijdens een kunstroof in 1979 gestolen werden, zijn teruggekeerd naar het museum in het Duitse Gotha waar ze toen tentoongesteld werden. Dat meldt de minister-president van de deelstaat Thüringen, Bodo Ramelow. De schilderijen werden in september al anoniem overhandigd, maar moesten nog gecontroleerd worden op hun authenticiteit.

Het gaat om schilderijen van de Vlaamse meester Anthony van Dyck, het atelier van Jan Brueghel de Oude en de in Antwerpen geboren Frans Hals. De laatste twee schilderijen zijn van de hand van de Nederlandse schilder Jan Lievens en de Duitser Hans Holbein de Oude.

De schilderijen werden vorige week teruggebracht naar het barokslot Friedenstein in Gotha, een kleine stad in het centrum van Duitsland. Ze werden op 14 december 1979 gestolen uit de collectie van het kasteel, dat verschillende musea huisvest. In juli 2018 namen anonieme bronnen via een advocaat contact op met het museum. Ze vertelden dat zij de schilderijen hadden, maar konden geen aanneembare aankoopgeschiedenis voorleggen.

Na geheime onderhandelingen konden de schilderijen gerecupereerd worden in september 2019. Daarna kreeg een onderzoekslaboratorium drie maanden om de authenticiteit te testen.

Het blijft echter onduidelijk hoe de schilderijen werden gestolen of waar ze de laatste vier decennia werden bewaard. Na de kunstroof in 1979 heeft de politie meer dan duizend mensen ondervraagd, tevergeefs. De doeken zouden nu tot 50 miljoen euro waard kunnen zijn.