Gestolen oplegger met ruim 17.000 liter drugsafval achtergelaten in Lommel ADN

11 april 2018

22u06

Bron: Belga 0 Onbekenden hebben langs de Buitensingel (N71) in Lommel een gestolen oplegger achtergelaten, die gevuld was met minstens 17.200 liter drugsafval. De oplegger bleek gestolen bij een firma in Turnhout en werd vanavond ontdekt in Lommel.

In de oplegger troffen de politie en brandweer zes vaten van elk duizend liter en 56 tonnen van elk tweehonderd liter aan. Het gaat zo goed als zeker om afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs. De oplegger stond al een tweetal dagen in Lommel. De civiele bescherming kwam ter plaatse om alles mee te nemen. Bij de firma in Turnhout waren twee opleggers gestolen. De tweede oplegger is nog spoorloos.

